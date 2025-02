EZB genehmigt UniCredit-Deal: Kommt die größte Bankenfusion Europas?

Die Europäische Zentralbank (EZB) steht kurz davor, der italienischen UniCredit die Genehmigung zu erteilen, ihre Beteiligung an der deutschen Commerzbank auf 29,9 Prozent auszubauen. Dies könnte den größten grenzüberschreitenden Bankdeal in Europa seit der Finanzkrise einleiten. Die EZB-Mitarbeiter haben ihre Prüfung der geplanten Beteiligung bereits positiv bewertet, und eine Entscheidung wird bis Anfang März erwartet. UniCredit-CEO Andrea Orcel hat bereits im September für Aufsehen gesorgt, als er überraschend Anteile an der Commerzbank erwarb und auf eine vollständige Fusion drängt, trotz erheblicher Widerstände in Deutschland.

Parallel dazu äußert Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer dringende Forderungen an die künftige Bundesregierung, um die Abwanderung von Unternehmen ins Ausland zu stoppen. Er betont, dass ein schnelles Signal notwendig sei, um das Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Krämer schlägt vor, Bürokratie abzubauen, insbesondere durch die Abschaffung des deutschen Lieferkettengesetzes, um die Wettbewerbsfähigkeit der mittelständischen Unternehmen zu stärken. Diese Unternehmen sind für die deutsche Wirtschaft von zentraler Bedeutung, und ein solcher Schritt könnte sofortige positive Effekte haben.