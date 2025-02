Auto1 übertrifft Erwartungen: Rekordumsatz und Kursanstieg von 10%!

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat für das Jahr 2024 Rekordergebnisse erzielt und damit alle Erwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg um 14,8 Prozent auf 6,27 Milliarden Euro, was die Prognosen von 6,11 Milliarden Euro übertraf. Das bereinigte EBITDA erreichte 109,2 Millionen Euro, deutlich über der eigenen Schätzung von 84,6 Millionen Euro. Diese positiven Zahlen führten am Mittwoch zu einem Kursanstieg der Aktie um mehr als 10 Prozent, die sich in den letzten 12 Monaten um beeindruckende 450 Prozent erhöht hat.

Nach Jahren der Verluste hat Auto1 2024 erstmals operativ schwarze Zahlen geschrieben. Der Bruttogewinn pro verkauftem Fahrzeug stieg von 899 auf 1.049 Euro, was maßgeblich zur Ertragsstärke beitrug. CEO Christian Bertermann betont die Vorteile des digitalen Geschäftsmodells und sieht großes Potenzial im europäischen Gebrauchtwagenmarkt. Auch im Schlussquartal übertraf Auto1 die Erwartungen: Der Umsatz kletterte um 28,4 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro, während das bereinigte EBITDA mit 37,2 Millionen Euro die Prognose von 12 Millionen Euro weit übertraf. CFO Markus Boser bezeichnete dies als „entscheidenden Schritt in Richtung nachhaltiger Profitabilität“.