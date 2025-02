Thyssenkrupp Marine: Börsengang bis 2025 – Aktie springt um 12%!

Thyssenkrupp plant, den Börsengang seiner Marinesparte, Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), bis Ende 2025 abzuschließen. Diese Entscheidung wird durch eine bevorstehende außerordentliche Hauptversammlung unterstützt, die den Weg für die Abspaltung ebnen soll. Die Ankündigung hat zu einem signifikanten Anstieg der Thyssenkrupp-Aktie geführt, die am Dienstag um über 12 Prozent zulegte und den höchsten Stand seit Ende 2023 erreichte. Analyst Ephrem Ravi von Citigroup hebt das Potenzial der Marinesparte hervor, die möglicherweise die gesamte Marktkapitalisierung von Thyssenkrupp abdecken könnte. CEO Miguel López bestätigte die Pläne für den Börsengang und betonte die voll ausgelasteten Auftragsbücher der Sparte.

Die Marine-Aktien sollen an die bestehenden Thyssenkrupp-Aktionäre ausgegeben werden, wobei der Konzern die Mehrheit behalten möchte. Die positive Marktreaktion ist nicht überraschend, da die Aktie seit September um beeindruckende 140 Prozent gestiegen ist. Analysten sehen in der Abspaltung der Marinesparte und der gleichzeitigen Reduzierung des Stahlgeschäfts eine Möglichkeit, erheblichen Wert zu schaffen. Ein Podcast mit López, in dem er die Pläne für den Börsengang erläuterte, hat zusätzliches Interesse geweckt.