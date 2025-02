Prosus übernimmt Just Eat: Markt reagiert euphorisch auf Mega-Deal!

Die Reaktion der Anleger auf die Übernahme ist euphorisch: Die Aktie von Just Eat Takeaway.com steigt am Montag um über 55 Prozent und notiert zeitweise knapp unter dem Übernahmepreis. CEO Fabricio Bloisi von Prosus äußert sich optimistisch und sieht in der Kombination der technologischen und finanziellen Kapazitäten von Prosus mit der Marktfähigkeit von Just Eat Takeaway.com erhebliche Vorteile für alle Beteiligten. Auch Jitse Groen, CEO von Just Eat, betont das Potenzial des Deals zur Beschleunigung von Investitionen und Wachstum in verschiedenen Bereichen.

Die Übernahme von Just Eat Takeaway.com durch die Beteiligungsgesellschaft Prosus sorgt für Aufsehen auf dem Markt. Prosus, eine Tochtergesellschaft des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers, erwirbt die europäische Essenslieferplattform für etwa 4,1 Milliarden Euro in einem reinen Bargeschäft. Das Angebot bewertet die Just-Eat-Aktie mit 20,30 Euro pro Stück, was einem Aufschlag von 63 Prozent im Vergleich zum vorherigen Börsenschluss entspricht. Diese Übernahme wird als Wendepunkt für die Branche gewertet, da Prosus seine Präsenz im milliardenschweren Markt für Online-Lieferdienste weiter ausbaut.

Die Übernahme kommt jedoch nach einer turbulenten Zeit für Just Eat Takeaway.com. Nach einem Boom während der Corona-Pandemie hat das Unternehmen mit einem drastischen Rückgang des Wachstums zu kämpfen. Die Aktie hat in den letzten Jahren stark an Wert verloren, was das Unternehmen dazu veranlasste, neue strategische Optionen zu prüfen. Ende 2023 zog sich Just Eat von der Londoner Börse zurück und ist nun nur noch an der Euronext Amsterdam gelistet, um Verwaltungskosten und regulatorische Komplexität zu reduzieren. Ein weiteres Zeichen der finanziellen Herausforderungen ist der Verkauf von Grubhub, den Just Eat 2021 für 7,3 Milliarden US-Dollar erwarb, aber im November 2023 für nur 650 Millionen US-Dollar verkaufte.

Die Übernahme hat auch positive Auswirkungen auf andere Unternehmen in der Branche. Delivery Hero, ein weiterer großer Akteur, verzeichnet einen Anstieg von fast 10 Prozent in seinem Aktienkurs. Analysten der kanadischen Bank RBC bewerten die Übernahme positiv und belassen das Kursziel für Just Eat Takeaway bei 25 Euro, während das Analysehaus Jefferies das Kursziel auf 20,30 Euro senkt. Trotz der positiven Reaktionen bleibt die Unsicherheit über das zukünftige Wachstum des Unternehmens bestehen.

Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 19,36EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.