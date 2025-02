Munich Re überrascht mit Rekord-Dividende und starkem Gewinnsprung 2024!

Die Munich Re, der weltweit größte Rückversicherer, hat mit ihrer Jahresbilanz für 2024 positive Überraschungen an den Finanzmärkten ausgelöst. Der Vorstand plant, eine Rekord-Dividende von 20 Euro je Aktie auszuschütten, was einen signifikanten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt und die Erwartungen der Analysten von 16,49 Euro übertrifft. Zudem wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 2 Milliarden Euro beschlossen, was die Gesamtrückführung an die Aktionäre auf 4,6 Milliarden Euro erhöht, nachdem im Vorjahr 3,5 Milliarden Euro ausgezahlt wurden. Vorstandschef Joachim Wenning verfolgt damit konsequent seine Strategie einer attraktiven Aktionärsvergütung.

Trotz der Herausforderungen durch Naturkatastrophen, die die Versicherungsbranche stark belasten, konnte Munich Re im Jahr 2024 einen deutlichen Gewinnsprung verzeichnen. Der Konzernüberschuss stieg auf 5,67 Milliarden Euro, was eine Steigerung gegenüber den 4,6 Milliarden Euro im Vorjahr darstellt und das ursprüngliche Ziel von über 5 Milliarden Euro übertrifft. Analysten hatten mit einem Gewinn von 5,7 Milliarden Euro gerechnet. Für 2025 zeigt sich das Unternehmen optimistisch und strebt ein Gewinnziel von 6 Milliarden Euro an, trotz der hohen Schadensbelastungen durch Naturereignisse.