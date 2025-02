Heidelberg Materials: Starkes Ergebnis 2024 trotz Absatzrückgang – Ausblick 2025!

Heidelberg Materials, ein führender Baustoffkonzern, hat für das Geschäftsjahr 2024 solide Zahlen präsentiert und bleibt optimistisch für 2025, trotz eines Rückgangs der Absatzmengen. Das operative Ergebnis (RCO) stieg um 6 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, was den Erwartungen der Analysten entsprach. Der Umsatz blieb mit 21,2 Milliarden Euro stabil, während der Nettogewinn um 7 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro sank, was die Marktprognosen übertraf.

Besonders in Nordamerika verzeichnete Heidelberg Materials signifikante Zuwächse, die durch strategische Akquisitionen, wie die Übernahme von Highway Materials und Carver Sand & Gravel, unterstützt wurden. Diese Zukäufe stärkten die Marktposition und trugen zur operativen Marge von 31,8 Prozent in der Region bei. Im Gegensatz dazu sah sich das Unternehmen in Europa und Asien mit Herausforderungen konfrontiert, die durch eine schwache Baukonjunktur und ungünstige Wetterbedingungen bedingt waren. Dennoch konnte Heidelberg Materials durch diszipliniertes Kostenmanagement die negativen Auswirkungen abmildern.