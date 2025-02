Nike-Aktie: V-förmige Erholung und 45% Aufwärtspotenzial – Jetzt kaufen!

Die Nike-Aktie wird von Jefferies als potenzieller Gewinner angesehen, da das Unternehmen Anzeichen einer V-förmigen Erholung der Margen und des Gewinns zeigt. Analyst Randal Konik und sein Team heben hervor, dass CEO John Donahoe die richtigen Maßnahmen ergreift, um Nike wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Nach einer Reihe selbstverschuldeter Rückschläge, die von schwacher Produktinnovation bis hin zu einer Überbetonung des Digitalgeschäfts reichten, plant Nike, verlorene Marktanteile zurückzugewinnen. Die Analysten betonen, dass die Herausforderungen hausgemacht sind und nicht auf strukturelle Bedrohungen durch Wettbewerber zurückzuführen sind.

Der Markt für Sportbekleidung und -schuhe wächst langfristig stabil mit 3 bis 4 Prozent pro Jahr. Nike strebt jedoch ein schnelleres Umsatzwachstum von 7 Prozent an, während die Wall Street nur mit etwa 3 Prozent rechnet. In den letzten 12 Monaten hat die Aktie fast ein Viertel ihres Wertes verloren und notiert aktuell auf dem niedrigsten Umsatz-Multiple der letzten zehn Jahre. Jefferies sieht in dieser Situation eine Kaufgelegenheit und hebt das Kursziel von 75 auf 115 US-Dollar an, was ein Aufwärtspotenzial von 45 Prozent bedeutet.