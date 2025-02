Fresenius: Rekorddividende und Aktienboom – So geht's weiter!

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat im Jahr 2024 eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnet, die sich in einem signifikanten Umsatz- und Gewinnanstieg niederschlägt. Die Aktien des Unternehmens haben nach der Veröffentlichung der neuesten Geschäftszahlen einen kräftigen Kursanstieg erfahren und erreichten den höchsten Stand seit November 2021. Mit einem Jahresplus von 17 Prozent übertreffen die Fresenius-Aktien die Performance des DAX und führten am Mittwoch den deutschen Leitindex mit einem Tagesgewinn von sieben Prozent an.

Die Ergebnisse des vierten Quartals waren besonders stark, mit einem Umsatzanstieg von 5,2 auf 5,5 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT von 646 Millionen Euro, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Experten, wie der UBS-Analyst Graham Doyle, bewerten die Bilanz als positiv und heben die verbesserte Margenprognose für Fresenius Kabi hervor, die nun zwischen 16 und 18 Prozent liegt. Diese Prognose signalisiert eine höhere Profitabilität, was von Analysten als ermutigend angesehen wird.