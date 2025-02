E.ON investiert 43 Milliarden Euro: Energiewende und Wachstum im Fokus!

E.ON, der deutsche Energieriese, verfolgt weiterhin einen klaren Wachstumskurs und plant, seine Investitionen in die Netzinfrastruktur bis 2028 auf insgesamt 43 Milliarden Euro zu erhöhen. Dies ist eine Milliarde Euro mehr als ursprünglich vorgesehen und spiegelt die steigenden Anforderungen der Energiewende sowie den wachsenden Strombedarf in Deutschland und Europa wider. Vorstandschef Leonhard Birnbaum betont, dass E.ON bereit ist, weiter zu investieren, jedoch niemals um jeden Preis. Die Investitionen sind entscheidend, um die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz zu ermöglichen.

Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte E.ON trotz eines Rückgangs des bereinigten EBITDA um drei Prozent auf 9,0 Milliarden Euro ein solides Ergebnis, das über den Erwartungen der Analysten lag. Der bereinigte Konzernüberschuss fiel um sieben Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, was auf höhere Investitionen und gestiegene Kosten zurückzuführen ist. Dennoch bezeichnete Birnbaum das Ergebnis als stark und stabil. In Reaktion auf die positive Geschäftsentwicklung plant E.ON, die Dividende von 0,53 auf 0,55 Euro je Aktie zu erhöhen, was die Kontinuität der Ausschüttungen unterstreicht.