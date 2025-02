Danone glänzt mit Rekordzahlen: Dividende steigt, Umsatz übertrifft Erwartungen!

Der französische Lebensmittelkonzern Danone, bekannt für Produkte wie Joghurt und Mineralwasser, hat kürzlich positive Geschäftszahlen veröffentlicht und die Dividende für seine Aktionäre erhöht. Für das Jahr 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 27,376 Milliarden Euro, was einem organischen Wachstum von 4,3 Prozent entspricht und die Erwartungen der Analysten leicht übertrifft. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die hohe Nachfrage nach medizinischer Ernährung und Babynahrung in China sowie nach Kaffeesahne und proteinreichen Produkten in Nordamerika zurückzuführen.

Die wiederkehrende operative Marge stieg auf 13 Prozent des Umsatzes, was den Erwartungen entsprach und im Vergleich zu 12,6 Prozent im Jahr 2023 eine Verbesserung darstellt. Danone hat sich zudem optimistisch über die zukünftige Entwicklung geäußert und strebt für 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent an, wobei das Betriebsergebnis schneller wachsen soll als der Umsatz. Diese Ziele sind Teil des Erneuerungsplans, den das Unternehmen 2022 ins Leben gerufen hat, um das Geschäft im Bereich Gesundheits- und medizinische Ernährung auszubauen.