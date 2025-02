Ölpreise fallen: Iran-Sanktionen und Ukraine-Konflikt belasten Märkte

Parallel dazu kam es zu militärischen Spannungen zwischen der Ukraine und Russland. In der Nacht griff die Ukraine eine Erdölraffinerie in Rjasan, südöstlich von Moskau, an, was zu einem Brand führte. Dies war bereits der dritte Vorfall dieser Art in der Raffinerie in diesem Jahr. In Reaktion auf die Drohnenangriffe wurden an mehreren Flughäfen in Russland vorübergehend keine Starts und Landungen genehmigt. Das russische Verteidigungsministerium berichtete von der Abfangung von 22 ukrainischen Drohnen in verschiedenen Regionen.

In der Ukraine selbst wurde erneut Luftalarm ausgelöst, nachdem russische Angriffe auf die Hafeninfrastruktur in Odessa gemeldet wurden. Die ukrainische Luftwaffe gab an, dass von 185 russischen Drohnen 113 abgeschossen wurden. Die Ukraine führt seit drei Jahren einen Verteidigungskampf gegen die russische Invasion und greift auch Ziele in Russland an, um die Nachschubwege der russischen Armee zu stören.

Zusätzlich plant der ehemalige US-Präsident Donald Trump, das von Joe Biden blockierte Pipeline-Projekt Keystone XL wiederzubeleben. Trump kritisierte Bidens Umgang mit den Betreibern der Pipeline und versprach, die Genehmigungen für das Projekt zu beschleunigen. Das Projekt, das eine Erweiterung der bestehenden Keystone Pipeline darstellt, war aufgrund von Umweltbedenken in der Vergangenheit gestoppt worden.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 72,29USD auf Lang & Schwarz (27. Februar 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.