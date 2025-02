DAX unter Druck: Rallye, Rückschläge und politische Hoffnungen im Fokus!

In der aktuellen Analyse von Torsten Ewert wird die jüngste Entwicklung des DAX beleuchtet, der trotz einer starken Rallye vor dem Februar-Verfallstag eine volatile Phase durchläuft. Der DAX erreichte ein neuralgisches Niveau von 22.800 Punkten, was durch die Target-Trend-Methode als entscheidend identifiziert wurde. Am Dienstag übertraf der Index dieses Niveau, fiel jedoch bis zum Verfallstermin auf 22.339,39 Punkte zurück. Diese Bewegung sorgte für Gewinne bei den Stillhaltern und den Bären.

Ewert thematisiert auch einen Schreibfehler in seiner vorherigen Analyse, in der er fälschlicherweise von 28.800 Punkten sprach. Dies führte zu zahlreichen Reaktionen der Leser, die sowohl humorvolle als auch ernsthafte Rückmeldungen gaben. Ein Leser stellte die Frage, ob eine solche Erwartung nicht doch realistisch sein könnte, was Ewert dazu veranlasste, historische Daten zu analysieren. Er fand heraus, dass der DAX in der Vergangenheit in nur acht Handelstagen einen ähnlichen Anstieg von 26,3 % erreicht hatte, was die Möglichkeit eines zukünftigen Anstiegs auf 28.800 Punkte nicht gänzlich ausschließt.