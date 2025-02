Formycon AG: Analysten senken Kursziel – Chancen und Risiken im Blick!

**Zusammenfassung der aktuellen Entwicklungen bei Formycon AG**

Die Formycon AG, ein führender Entwickler von Biosimilars, hat am 24. Februar 2025 ein Research-Update veröffentlicht, in dem Analyst Simon Scholes von First Berlin Equity Research seine Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigt, jedoch das Kursziel von 82 Euro auf 46 Euro senkt. Diese Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund eines erhöhten Preisdrucks in den USA auf die Biosimilars FYB201 (Lucentis) und FYB202 (Stelara), die beide in den letzten Monaten mit unerwartet starken Preisverfall konfrontiert sind.

Am 17. Februar 2025 informierte Formycon den Markt über die gestiegenen Herausforderungen, die sich aus dem Preisdruck ergeben. Zudem wurde bekannt gegeben, dass die FDA nach Rücksprache mit Formycon den Abschluss der Phase-3-Studie für FYB206 (Keytruda-Biosimilar) als nicht notwendig erachtet, was zu einer signifikanten Reduzierung der Investitionen in dieses Projekt führen wird. Für FYB201 und FYB202 plant das Unternehmen Abschreibungen in Höhe von mehreren Millionen Euro, was die finanziellen Aussichten weiter belastet.