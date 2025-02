Evotec: Überraschender CFO-Wechsel – Was bedeutet das für die Zukunft?

Rouxels Rücktritt kommt in einer Zeit, in der Evotec sich auf einen strategischen Kurs zu profitablem und nachhaltigem Wachstum konzentriert. Während ihrer Amtszeit hat Rouxel entscheidende Initiativen zur Verbesserung der Unternehmensführung und zur Stabilisierung der finanziellen Lage des Unternehmens geleitet. Der Aufsichtsrat von Evotec, vertreten durch Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich, würdigte Rouxels Engagement und ihren Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens in herausfordernden Zeiten. Sie wird für ihre Führungsqualitäten und ihren positiven Einfluss auf die Erreichung der Finanzziele des Unternehmens geschätzt.

Evotec, der Hamburger Pharmawirkstoffforscher und -entwickler, steht vor einem überraschenden Führungswechsel im Finanzbereich. Laetitia Rouxel, die seit April 2023 als Chief Financial Officer (CFO) tätig ist, wird Ende Februar 2025 von ihrem Posten zurücktreten und das Unternehmen Ende März verlassen. Laut Unternehmensangaben wird sie sich neuen Aufgaben widmen. Ihr Nachfolger, Paul Hitchin, wird ab dem 1. März 2025 die Leitung des Finanzbereichs übernehmen. Hitchin bringt über 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen im Finanzsektor mit, zuletzt als CFO bei Mediq, einem Anbieter medizinischer Ausrüstung.

Paul Hitchin wird als idealer Nachfolger angesehen, da er umfangreiche Erfahrungen in der Finanzführung und Transformation mitbringt. Bei Mediq war er für die gesamte Finanzstrategie verantwortlich und hat Programme geleitet, die signifikantes Wachstum und Effizienzsteigerungen zur Folge hatten. Zuvor war er 13 Jahre lang bei General Electric in verschiedenen CFO-Positionen tätig, darunter fünf Jahre bei GE Healthcare. Hitchin hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Französisch von der Keele University und ist ein Chartered Management Accountant.

Die Veränderungen im Finanzvorstand kommen zu einem kritischen Zeitpunkt für Evotec, das sich auf die Entwicklung innovativer Medikamente konzentriert. Das Unternehmen verfolgt eine multimodale Plattform, die Technologien und wissenschaftliche Ansätze kombiniert, um neuartige therapeutische Lösungen zu entwickeln. Evotec ist in verschiedenen medizinischen Bereichen aktiv, darunter Neurologie, Onkologie und Infektionskrankheiten, und strebt an, eine führende Rolle in der Entwicklung von Medikamenten einzunehmen.

Insgesamt zeigt der Führungswechsel, dass Evotec bestrebt ist, seine strategischen Ziele zu erreichen und sich auf zukünftiges Wachstum auszurichten.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 8,20EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.