Siemens Energy: Kaufchance trotz Kursrutsch – Morgan Stanley optimistisch!

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktien von Siemens Energy mit einer Einstufung von "Overweight" und einem Kursziel von 64 Euro bewertet. Analyst Max Yates weist darauf hin, dass die aktuellen Aktienkurse lediglich das untere Ende der Unternehmensprognose für den operativen Gewinn (EBITDA) bis 2028 widerspiegeln. Yates ist jedoch der Meinung, dass es unwahrscheinlich ist, dass Siemens Energy nur in diesem Bereich bleibt, was eine Kaufgelegenheit darstellt. Diese Einschätzung erfolgt vor dem Hintergrund eines kürzlichen Kursrutsches, der durch Bedenken hinsichtlich geringerer Ausgaben von Microsoft für KI-Rechenzentren ausgelöst wurde, ähnlich wie bereits Ende Januar durch das chinesische Start-up DeepSeek.

Das Gasturbinengeschäft von Siemens Energy ist nicht nur auf KI-Datenknoten angewiesen, da es derzeit nur etwa sieben Prozent der Konzernaufträge ausmacht. Vielmehr profitiert das Unternehmen von der Umstellung der Energieerzeugung in Schwellenländern von Kohle auf Gas sowie von Kostensenkungen in Europa. Siemens Energy gilt als beliebte Aktie und ist in vielen Depots vertreten, was sie anfällig für volatile Kursbewegungen macht. Morgan Stanley erwartet eine überdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche über einen Zeitraum von 12 bis 18 Monaten.