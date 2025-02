Goldpreis erreicht Rekordhoch: Was bedeutet das für Anleger und die Wirtschaft?

Am Montag setzte der Goldpreis seine Rekordserie fort und erreichte an der Londoner Börse mit 2.956,19 US-Dollar pro Feinunze einen historischen Höchststand. Dies geschah vor dem Hintergrund steigender Unsicherheiten in der globalen Handels- und Weltpolitik, insbesondere aufgrund der geopolitischen Spannungen im Ukraine-Konflikt. In der vergangenen Woche verzeichneten Gold-ETFs die höchsten Mittelzuflüsse seit 2022, was die Nachfrage nach dem Edelmetall ankurbelte. Goldman Sachs hat seine Preisprognose für Gold angehoben und erwartet, dass der Preis bis Ende des Jahres auf 3.100 US-Dollar steigen könnte. Seit Jahresbeginn hat Gold bereits etwa 13 Prozent an Wert gewonnen, auch in Euro gerechnet stieg der Preis auf 2.824,19 Euro pro Unze.

Parallel dazu plant die US-Regierung unter Präsident Donald Trump die Einführung eines "Gold Card"-Visums, das Ausländern ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht in den USA ermöglichen soll. Der Erwerb dieses Visums könnte 5 Millionen Dollar kosten und zielt darauf ab, wohlhabende Investoren und IT-Experten ins Land zu holen. Trump sieht in diesem Programm eine Möglichkeit, Arbeitsplätze zu schaffen und die Staatsschulden zu reduzieren.