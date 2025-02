Baywa: Sanierung verzögert sich – Milliardenverluste und Stellenabbau drohen!

Ein zentrales Problem stellt die Tochtergesellschaft Baywa r.e. dar, die gemeinsam mit dem Schweizer Investor Energy Infrastructure Partners (EIP) betrieben wird. Diese Tochter hat Schulden von über 4 Milliarden Euro angehäuft. Um die finanzielle Stabilität von Baywa r.e. zu verbessern, kündigte EIP eine Kapitalerhöhung von 150 Millionen Euro an. Dies führt jedoch dazu, dass der Anteil der Baywa AG an der Tochter von 51 auf 35 Prozent sinkt. Zudem verzichtet die Muttergesellschaft auf 350 Millionen Euro Gesellschafterdarlehen.

Obwohl Fortschritte bei der Entschuldung erzielt werden, bringt die Situation auch Herausforderungen mit sich. Die Verbindlichkeiten von Baywa r.e. werden künftig nicht mehr in der Bilanz der Muttergesellschaft verbucht, was zwar positiv ist, jedoch auch das Eigenkapital der Baywa AG erheblich verringert. Dies führt dazu, dass eine Hauptversammlung einberufen werden muss, da das Grundkapital um mehr als die Hälfte gesunken ist.

Ein weiterer Aspekt der Sanierung ist die Notwendigkeit, einen neuen Sanierungsplan zu entwickeln, da ein bedeutender Gläubiger dem bisherigen Plan nicht zustimmen möchte. Daher plant Baywa die Einleitung eines Verfahrens nach dem Restrukturierungsgesetz (StaRUG), das Krisenunternehmen helfen soll, sich ohne Insolvenzverfahren zu sanieren. Die Anpassung des Sanierungsplans wird jedoch auch die Einleitung des StaRUG-Verfahrens verzögern.

Im Jahr 2024 verzeichnete der Baywa-Konzern in den ersten neun Monaten einen Nettoverlust von fast 641 Millionen Euro, was auf eine missratene Expansion auf Kredit in den letzten Jahren zurückzuführen ist. Um die finanzielle Situation zu verbessern, plant das Unternehmen, ausländische Beteiligungen, die auf Pump erworben wurden, zu verkaufen. Dies geht jedoch auch mit einem massiven Stellenabbau einher: Von den 8.000 Vollzeitstellen der Baywa AG sollen 1.300 gestrichen werden, was einem Rückgang von 16 Prozent entspricht. Baywa, der größte Agrarhändler Deutschlands, spielt eine entscheidende Rolle in der Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung in Deutschland.

