Flatexdegiro: Ambitionierte Wachstumsziele bis 2027 – Anleger skeptisch!

Der Online-Broker Flatexdegiro hat ambitionierte Wachstumsziele für die kommenden Jahre formuliert. Das Unternehmen plant, bis 2027 einen Umsatz von 650 Millionen Euro und ein Konzernergebnis von 200 Millionen Euro zu erreichen. Diese Prognosen wurden am Montagabend veröffentlicht und zeigen eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den aktuellen Erwartungen der Analysten, die nur von etwa 550 Millionen Euro Umsatz ausgehen. Flatexdegiro begründet seine optimistischen Ziele mit strategischen Maßnahmen und der Einführung neuer Produkte.

Im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen mit einer Umsatzveränderung von minus 5 bis plus 5 Prozent im Vergleich zu 2024, während das Konzernergebnis in einer ähnlichen Spanne von minus 5 bis plus 10 Prozent schwanken soll. Im Jahr 2024 erzielte Flatexdegiro bereits einen Umsatz von 480 Millionen Euro und ein Ergebnis von 112 Millionen Euro, was eine Steigerung von 55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt.