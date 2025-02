Beiersdorf kündigt 500 Millionen Euro Aktienrückkaufprogramm für 2025 an! Die Beiersdorf Aktiengesellschaft hat am 26. Februar 2025 ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das im Jahr 2025 bis zu 500 Millionen Euro umfassen wird. Diese Entscheidung wurde vom Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat getroffen und …