KTM AG: Erfolgreicher Sanierungsplan sichert Zukunft und Produktionsstart!

Die Insolvenz von KTM wurde durch einen drastischen Nachfragerückgang und überhöhte Lagerbestände im vergangenen Jahr ausgelöst. Die Produktion in Mattinghofen, nahe der bayerischen Grenze, war seit Mitte Dezember 2024 eingestellt. Mit der Annahme des Sanierungsplans wird die Produktion voraussichtlich ab Mitte März 2025 wieder aufgenommen. Der CEO von Pierer Mobility AG, zu der KTM gehört, Gottfried Neumeister, äußerte sich optimistisch über die Zukunft des Unternehmens und betonte, dass alle Beteiligten an einer Fortführung des Betriebs interessiert seien.

Die KTM AG, der österreichische Motorradhersteller und ehemals größte europäische Motorradbauer, hat einen Sanierungsplan zur Entschuldung erfolgreich durchgesetzt. Am Landgericht Ried im Innkreis stimmten die Gläubiger dem Plan zu, der eine Rückzahlung von 30 Prozent der rund 2 Milliarden Euro Schulden innerhalb von drei Monaten vorsieht. Diese Rückzahlung wird durch finanzielle Unterstützung des indischen Fahrzeugherstellers Bajaj, der indirekt an KTM beteiligt ist, sowie eines weiteren Investors ermöglicht.

Um die Kassaquote von 30 Prozent zu erfüllen, benötigt die KTM AG zusätzlich frisches Kapital in Höhe von etwa 800 Millionen Euro. Die Citigroup Global Markets Europe AG wurde mit der Begleitung dieses Investmentprozesses beauftragt, um die notwendigen finanziellen Mittel strukturiert und transparent zu beschaffen. Für den sofortigen Produktionsstart werden 50 Millionen Euro bereitgestellt, um die Kosten für die schrittweise Wiederaufnahme der Produktion zu decken. Die vollständige Auslastung der Produktionslinien soll innerhalb von drei Monaten erreicht werden.

Neumeister zeigte sich dankbar für die Unterstützung der Gläubiger und der Mitarbeiter, die in den letzten Monaten hart gearbeitet haben, um die Marke KTM am Leben zu halten. Er betonte die Verbundenheit des Unternehmens mit Österreich und seine Rolle als bedeutender Arbeitgeber in der Region Oberösterreich.

Insgesamt stellt die Annahme des Sanierungsplans einen wichtigen Schritt für die KTM AG dar, um aus der Insolvenz herauszukommen und die Produktion wieder aufzunehmen. Die nächsten Monate werden entscheidend sein, um die finanziellen Mittel zu sichern und die Marke KTM erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Die PIERER Mobility Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 23,10EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.