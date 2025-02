Euro stabilisiert sich: Zarte Erholung trotz schwacher Wirtschaftsdaten Am Dienstag, nach den Kursschwankungen zu Wochenbeginn, zeigte der Euro gegenüber dem US-Dollar eine geringe Bewegung und notierte am Vormittag bei 1,0465 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0466 …