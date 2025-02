TAG Immobilien: Operativer Gewinn steigt auf 175,1 Millionen Euro!

Das bereinigte Verkaufsergebnis in Polen betrug 66,2 Millionen Euro und übertraf die Prognosen von 46 bis 52 Millionen Euro um etwa 35 Prozent. Dies ist auf gestiegene Verkaufspreise und verbesserte Rohgewinnmargen bei den übergebenen Wohnungen zurückzuführen. Zudem profitierte TAG von Verkäufen unbebauter Grundstücke sowie von Zinserträgen aus Darlehen an Joint Ventures.

TAG Immobilien hat im Geschäftsjahr 2024 einen operativen Gewinn (FFO I) von 175,1 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 2,2 Prozent im Vergleich zu 171,7 Millionen Euro im Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung wurde durch ein unerwartet hohes Verkaufsergebnis in Polen begünstigt. Der FFO II, der auch die Verkäufe umfasst, sank jedoch von 255,6 Millionen Euro auf 239,4 Millionen Euro, was dennoch über den Erwartungen von 217 bis 223 Millionen Euro lag.

Die operative Entwicklung des deutschen Immobilienportfolios war ebenfalls stark. Der Leerstand in den Wohnungen sank zum Jahresende auf 3,6 Prozent, während das gesamte like-for-like Mietwachstum auf 3,0 Prozent pro Jahr anstieg. In Polen lag das Mietwachstum bei 3,2 Prozent, und es wurden rund 3.200 Mietwohnungen fertiggestellt. Trotz eines Rückgangs der verkauften Einheiten in Polen auf 1.936 (Vorjahr: 3.586) konnte ein Verkaufsvolumen von 358 Millionen Euro erzielt werden, was den Anstieg der Verkaufspreise ausgleicht.

Die Bewertung des deutschen Portfolios zeigte im zweiten Halbjahr 2024 erstmals seit zwei Jahren eine positive Entwicklung, mit einer Bruttoanfangsrendite von 6,6 Prozent. Im polnischen Portfolio wurde ein Bewertungsgewinn von 19,4 Millionen Euro erzielt. Der EPRA NTA je Aktie stieg um etwa 5 Prozent auf 19,15 Euro, während der Verschuldungsgrad (LTV) leicht auf 46,9 Prozent sank.

TAG Immobilien bestätigte alle Prognosen für 2025 und plant eine Dividende von 0,40 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024. Die Anleger reagierten positiv auf die Ergebnisse, was zu einem Anstieg der TAG-Aktie um 3 Prozent auf der Handelsplattform Tradegate führte. Die endgültigen und geprüften Ergebnisse werden am 25. März 2025 veröffentlicht.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,95EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.