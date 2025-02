Flughafen-Chaos in Hamburg: Warnstreik sorgt für massive Flugausfälle!

Der Hintergrund des Warnstreiks ist die laufende Tarifrunde im öffentlichen Dienst, in der Verdi eine Lohnerhöhung von acht Prozent, mindestens jedoch 350 Euro pro Monat, sowie drei zusätzliche freie Tage fordert. Verdi-Vize Ole Borgard äußerte, dass der Unmut unter den Beschäftigten aufgrund des fehlenden Angebots der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde gewachsen sei. Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, wurde die Ankündigungszeit des Streiks bewusst kurz gehalten.

Am Hamburger Flughafen müssen Passagiere am Donnerstag und Freitag mit erheblichen Einschränkungen rechnen, da die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik aufgerufen hat. Dieser beginnt mit der Nachtschicht am Mittwoch und endet mit der Spätschicht am Freitag. Betroffen sind nicht nur die Mitarbeiter der Flughafen AG, sondern auch Beschäftigte in den Bereichen Instandhaltung, IT-Dienste, Flughafensicherheit, Passagierabfertigung und Gepäckbeförderung. Ursprünglich waren für Donnerstag 146 Starts und 148 Landungen sowie für Freitag 141 Starts und 140 Landungen geplant. Die Flughafenleitung konnte die Auswirkungen des Streiks aufgrund der kurzfristigen Ankündigung zunächst nicht abschätzen, appellierte jedoch an die Passagiere, sich über ihren Flugstatus zu informieren.

Parallel dazu fanden Warnstreiks an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf statt, die mittlerweile beendet sind. Hier waren ebenfalls zahlreiche Flüge ausgefallen, was etwa 50.000 Passagiere betraf. In Düsseldorf wurden mehr als die Hälfte der geplanten 334 Starts und Landungen gestrichen, während am Köln/Bonn Airport 106 Flüge annulliert wurden. Verdi fordert auch hier eine Lohnerhöhung von acht Prozent und zusätzliche freie Tage.

Am Münchner Flughafen wird ebenfalls mit massiven Flugausfällen gerechnet, da ein zweitägiger Warnstreik von Verdi angekündigt wurde. Über 80 Prozent der Flüge könnten ausfallen, was mehr als 1.300 Maschinen betrifft. Die Lufthansa, als wichtigste Fluggesellschaft in München, rechnet mit weitreichenden Streichungen und Verspätungen. Passagiere werden dringend aufgefordert, sich vorab über den Status ihrer Flüge zu informieren, da die Airline kostenlose Umbuchungen oder Stornierungen anbietet.

Insgesamt zeigt sich, dass die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst erhebliche Auswirkungen auf den Flugverkehr in Deutschland haben, was sowohl Passagiere als auch Airlines vor Herausforderungen stellt.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 6,805EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.