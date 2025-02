Smartbroker 2024: Umsatzsprung und ehrgeizige Ziele für 2025!

Die Smartbroker Holding AG hat am 26. Februar 2025 vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht und einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025 gegeben. Demnach erzielte das Unternehmen im Jahr 2024 einen Umsatz von voraussichtlich 52 Millionen Euro, was im Rahmen der vorherigen Prognose von 50 bis 55 Millionen Euro liegt. Das operative EBITDA wird auf etwa 9 Millionen Euro geschätzt, ebenfalls innerhalb des prognostizierten Korridors von 7 bis 9 Millionen Euro. Zudem konnte Smartbroker rund 18.800 Neukunden für den Smartbroker+ gewinnen, was die ursprünglichen Erwartungen übertrifft.

Für das Jahr 2025 plant der Vorstand einen Umsatz zwischen 55 und 61 Millionen Euro und rechnet mit einem operativen EBITDA zwischen -3 Millionen und 0 Millionen Euro. Die Schätzungen der Analysten liegen bei 55 Millionen Euro Umsatz und 6 Millionen Euro EBITDA. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Akquisition von Neukunden, für die das Unternehmen 70.000 neue Nutzer für den Smartbroker+ anstrebt, was über den Analystenschätzungen von 60.000 Neukunden liegt.