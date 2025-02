Widerstand in Mannheim: Bürger wehren sich gegen Gasnetz-Abschaltung!

In Mannheim regt sich Widerstand gegen die geplante Abschaltung des Gasnetzes durch den Energieversorger MVV bis 2035. Eine Bürgerinitiative mit dem Namen "Mannheim gibt Gas", die von Andreas Kostarellos ins Leben gerufen wurde, hat bereits rund 220 Mitglieder mobilisiert. Kostarellos betont, dass die Beibehaltung der Gasnetze wichtig sei, um die Vielfalt der Energieträger zu sichern und die Abhängigkeit von einzelnen Quellen zu verringern, insbesondere in Zeiten internationaler politischer Spannungen.

Kostarellos plant eine erste Protestaktion in Form einer Demonstration vor dem MVV-Gebäude während einer Aufsichtsratssitzung am 13. März, bei der er mit rund 100 Teilnehmern rechnet. Viele Bürger, insbesondere ältere Menschen, äußern ihre Sorgen, da nicht alle Haushalte die Möglichkeit haben, auf alternative Heizsysteme wie Fernwärme umzusteigen. Kostarellos selbst hat erst vor eineinhalb Jahren in eine neue Gasheizung investiert und sieht sich nun gezwungen, erneut hohe Investitionen zu tätigen.

Parallel zu diesen Entwicklungen setzen immer mehr Kommunen in Deutschland auf innovative Lösungen zur Wärmeversorgung, insbesondere durch Flusswärmepumpen. Städte wie Köln, Jena und Bamberg planen, ihre Fernwärmeversorgung durch die Nutzung von Flusswasser zu revolutionieren. In Köln sollen beispielsweise bis zu 50.000 Haushalte mit Energie aus dem Rhein beheizt werden. Der Strategiechef der Stadtwerke Jena, Christian Dornack, hebt hervor, dass die Zeiten des günstigen russischen Gases vorbei sind und die Sensibilisierung für Klimaschutz gestiegen ist.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sieht ebenfalls ein wachsendes Potenzial für Flussthermie. Heizwerke an Fließgewässern nutzen das Prinzip der Wärmepumpen, um Wärme aus dem Wasser zu entziehen und für die Heizversorgung nutzbar zu machen. Der Strom für diese Systeme soll aus erneuerbaren Energiequellen stammen, und das entnommene Wasser wird nach der Nutzung wieder in die Flüsse zurückgeführt. In Mannheim sind bereits Anlagen in Betrieb, die rund 3.500 Haushalte versorgen, ohne dass dies signifikante Auswirkungen auf die Fernwärmepreise hat. MVV plant, weitere Flusswärmepumpen zu installieren, um die Wärmeversorgung nachhaltiger zu gestalten.

