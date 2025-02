Neuer CEO bei AT&S: Dr. Michael Mertin leitet Wandel in der Technologiebranche

Der österreichische Leiterplattenhersteller AT&S hat bekannt gegeben, dass Dr. Michael Mertin ab dem 1. Mai 2025 neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) des Unternehmens wird. Mertin, der zuvor in verschiedenen Führungspositionen tätig war, darunter als CEO der JENOPTIK AG, wird die Nachfolge von Andreas Gerstenmayer antreten, der seine Funktion im Oktober 2024 niedergelegt hat. Der Aufsichtsrat von AT&S hat die Entscheidung in einer Sitzung getroffen und Mertin für eine dreijährige Amtszeit bestellt.

AT&S steht derzeit vor Herausforderungen aufgrund eines schwachen Marktumfelds, was die Notwendigkeit eines starken Führungswechsels unterstreicht. Mertin bringt umfangreiche Erfahrung aus der Technologiebranche mit, die er in verschiedenen Unternehmen gesammelt hat. Er hat Physik an der RWTH Aachen studiert und seine Promotion am Fraunhofer Institut für Lasertechnik abgeschlossen. Neben seiner Rolle als CEO war Mertin auch als Unternehmensberater tätig und hat zahlreiche Projekte im Bereich Private Equity und M&A geleitet.