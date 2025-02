CEWE übertrifft Erwartungen: Umsatzsprung und starke Weihnachtszeit 2024! Die CEWE Stiftung & Co. KGaA hat am 25. Februar 2025 vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, die eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung zeigen. Der Gruppen-Umsatz stieg um 6,7 % auf 832,8 Millionen Euro, was die …