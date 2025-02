Unilever-Chef Rücktritt: RBC senkt Kursziel – Was bedeutet das für Anleger?

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever nach dem überraschenden Rücktritt von Konzernchef Hein Schumacher auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence herabgesetzt. Analyst James Edwardes Jones äußerte sich in einer aktuellen Studie schockiert über die Entscheidung, da Schumacher in den letzten 18 Monaten als hochgeschätzter Unternehmenslenker galt. Unilever gab bekannt, dass Schumacher am 1. März zurücktritt und das Unternehmen Ende Mai verlässt. Sein Nachfolger wird Finanzvorstand Fernando Fernandez, der seit Jahresbeginn 2024 im Amt ist.

Die Reaktionen auf den Führungswechsel sind gemischt. Während RBC skeptisch ist, hat JPMorgan Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen und die Aktie auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Analystin Celine Pannuti betont, dass Unilever trotz des Führungswechsels an seinen Zielen für 2025 und dem mittelfristigen Ausblick festhält. Der Verwaltungsratsvorsitzende Ian Meakins lobte Schumacher für die Neuausrichtung der Unternehmensstrategie und die finanziellen Fortschritte im Jahr 2024, betonte jedoch, dass noch viel Arbeit vor dem neuen CEO liege.