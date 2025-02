Deutsche Post im Streik: Verdi fordert 7% Lohnerhöhung und mehr Urlaub!

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks aufgerufen, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Die Arbeitsniederlegungen betreffen bundesweit alle Paketzentren sowie ausgewählte Briefzentren in Städten wie Freiburg, Pforzheim, Waiblingen, Celle, Göttingen und Bremen. Die Streiks sind bis Mittwochmorgen angesetzt und sollen vor allem in den Spät- und Nachtschichten stattfinden. Verdi fordert eine Lohnerhöhung von sieben Prozent in einem nur 12 Monate laufenden Tarifvertrag, der für etwa 170.000 Beschäftigte, darunter Briefträger und Paketboten, gelten würde. Im Gegensatz dazu bietet die Deutsche Post, die zur DHL gehört, eine Anhebung um zunächst 1,8 Prozent und später um 2,0 Prozent in einem 27 Monate laufenden Vertrag an.

Zusätzlich verlangt Verdi drei Extra-Urlaubstage, um der gestiegenen Arbeitsbelastung Rechnung zu tragen. Mitglieder der Gewerkschaft sollen sogar vier zusätzliche Tage erhalten. Die Post hingegen bietet lediglich einen zusätzlichen Urlaubstag für Beschäftigte an, die weniger als 30 Urlaubstage im Jahr haben, was etwa zwei Drittel der Belegschaft betrifft.