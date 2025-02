Sandoz-Familienstiftung verkauft Aktienpaket: Was bedeutet das für Novartis?

Die Sandoz-Familienstiftung, der zweitgrößte Aktionär des Pharmakonzerns Novartis, hat angekündigt, ein bedeutendes Aktienpaket zum Verkauf anzubieten. Ein Sprecher der Stiftung bestätigte am Dienstagabend entsprechende Medienberichte und erklärte, dass dieser Schritt Teil einer Diversifikationsstrategie sei. Konkrete Details zu den Verkaufsplänen wurden jedoch nicht genannt. Laut dem aktuellen Geschäftsbericht von Novartis hält die Sandoz-Familienstiftung einen Anteil von 4,1 Prozent an dem Unternehmen.

Die Sandoz-Familienstiftung hat historische Wurzeln in der Pharmaindustrie, da sie auf die Familie Sandoz zurückgeht, die 1866 das Chemieunternehmen Sandoz in Basel gründete. Nach der Fusion von Ciba-Geigy und Sandoz im Jahr 1996, die zur Gründung von Novartis führte, wurde die Stiftung zu einem der wichtigsten Aktionäre des Konzerns. Ihre Beteiligung an Novartis ist somit nicht nur finanzieller Natur, sondern auch von historischer Bedeutung.