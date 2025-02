Gerresheimer AG: Solide Ergebnisse und Wachstumsperspektiven 2024!

Der Geschäftsbereich Plastics & Devices verzeichnete ein starkes Wachstum, insbesondere bei Medical Devices, was die negativen Auswirkungen von Lagerbestandsanpassungen im Bereich Primary Packaging Glass teilweise ausglich. Hier zeigten sich im vierten Quartal erste Anzeichen einer Markterholung, nachdem das Geschäft mit Injektionsfläschchen im gesamten Jahr unter Lagerbestandsproblemen gelitten hatte. Der Umsatz in diesem Bereich fiel auf 898,6 Millionen Euro, was einem Rückgang von 2,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Akquisition von Bormioli Pharma, die im Dezember 2024 abgeschlossen wurde, wird ab 2025 erheblich zur Umsatz- und EBITDA-Entwicklung beitragen. Die Integration des Unternehmens ist bereits im Gange, und Gerresheimer erwartet für das kommende Geschäftsjahr ein organisches Umsatzwachstum von 3-5 % sowie eine EBITDA-Marge von rund 22 %. Langfristig wird ein jährliches Umsatzwachstum von 8-10 % angestrebt.

Die Dividende bleibt stabil bei 1,25 Euro pro Aktie, was einer Ausschüttungsquote von 26 % entspricht. CEO Dietmar Siemssen betonte die positiven langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens und die strategische Bedeutung der Bormioli-Übernahme zur Erweiterung des Produktportfolios und zur Schaffung integrierter Lösungen.

Insgesamt zeigt Gerresheimer eine robuste Leistung in einem schwierigen Marktumfeld, mit einer klaren Wachstumsstrategie, die auf der Nachfrage nach Biopharmazeutika und innovativen Verpackungslösungen basiert. Die Herausforderungen im Bereich Primary Packaging Glass scheinen sich allmählich zu verringern, was die zukünftige Geschäftsentwicklung positiv beeinflussen könnte. Analysten haben die Aktie mit "Outperform" eingestuft, was auf ein Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens hinweist.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 80,68EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.