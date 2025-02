AB InBev Aktie: Kurs steigt um 7,5% – Analysten sehen großes Potenzial!

Die Aktie des Brauereikonzerns AB InBev hat in den letzten Tagen einen signifikanten Anstieg erfahren, nachdem positive Unternehmenszahlen veröffentlicht wurden. Der Kurs der Aktie stieg um 7,5 Prozent und erreichte damit wieder das Niveau von Oktober des vergangenen Jahres. Seit den Jahrestiefs bei 45 Euro hat sich der Wert der Aktie um nahezu 25 Prozent erholt, was auf eine positive Marktreaktion hinweist.

Analysten sind sich einig, dass die Kursgewinne gerechtfertigt sind. Goldman Sachs hebt hervor, dass die Entwicklung im vierten Quartal solide war und das Unternehmen Fortschritte bei der Entschuldung gemacht hat. Dies zeigt, dass AB InBev in der Lage ist, seine finanziellen Verpflichtungen zu reduzieren und gleichzeitig das Geschäft zu stabilisieren. JPMorgan betont die starke Entwicklung des freien Mittelzuflusses, was auf eine gesunde Liquidität des Unternehmens hinweist. Zudem wird die Dividendentwicklung von Barclays als ein weiteres Zeichen der Stärke von AB InBev gewertet, was das Vertrauen der Investoren in die langfristige Stabilität des Unternehmens unterstreicht.