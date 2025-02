Bundestagswahl: Märkte reagieren verhalten – Hoffnung auf Erholung bleibt!

Die Reaktionen der Märkte auf die Ergebnisse der Bundestagswahl waren am Montag zunächst verhalten. Die Kurse deutscher Staatsanleihen zeigten kaum Bewegung, der Euro-Bund-Future fiel um 0,04 Prozent auf 132,32 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,47 Prozent lag. Analysten wiesen darauf hin, dass die Möglichkeit einer Regierungsbildung zwischen Union und SPD die Aussichten für wirtschaftliche Stabilität und politische Verhältnisse verbessert. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, äußerte, dass das Wahlergebnis die ersten Erholungstendenzen in der deutschen Konjunktur unterstützen könnte.

Trotz dieser positiven Einschätzungen blieb die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Februar gedämpft. Das Ifo-Geschäftsklima stagnierte auf niedrigem Niveau, was die Hoffnungen auf eine konjunkturelle Erholung zunächst dämpfte. Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen kommentierte, dass die EZB trotz der Unsicherheiten bezüglich der Inflation an ihrem Zinssenkungskurs festhalten dürfte.