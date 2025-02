Swiss Prime Site: Kapitalerhöhung von CHF 300 Mio. für Immobilienexpansion!

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen innerhalb der nächsten 9 bis 12 Monate für Immobilienakquisitionen verwendet werden. Swiss Prime Site verfügt über eine attraktive Pipeline von Rendite-Immobilien, die voraussichtlich jährliche Mieteinnahmen von über CHF 17 Millionen generieren werden. Diese Akquisitionen sind strategisch in den großen Schweizer Städten wie Zürich, Genf und Lausanne positioniert und umfassen hochwertige Bürogebäude mit hohen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards.

Die Swiss Prime Site AG hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 300 Millionen durchgeführt, um ihr hochwertiges Immobilienportfolio weiter auszubauen. Dies geschah durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren, bei dem 2.926.829 neue Aktien zu einem Preis von CHF 102,50 pro Aktie platziert wurden. CEO René Zahnd betonte, dass das frische Kapital es dem Unternehmen ermöglichen wird, die dynamische Entwicklung auf dem Transaktionsmarkt zu nutzen und gleichzeitig eine solide Eigenkapitalbasis zu wahren.

Die Kapitalerhöhung wird auch dazu beitragen, die Bilanz des Unternehmens zu stärken, da das Loan-to-Value-Verhältnis unter 39% gehalten werden soll. Die Nettoerlöse aus der Platzierung werden voraussichtlich nicht nur für Akquisitionen, sondern auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Transaktion wird voraussichtlich zu einem Anstieg des Funds from Operations I (FFO I) pro Aktie und des Net Asset Value (NAV) führen.

Das Aktienkapital von Swiss Prime Site wird durch die Ausgabe der neuen Aktien auf CHF 160.468.750 erhöht. Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktien gleichgestellt und haben volle Dividendenrechte, einschließlich für das Finanzjahr 2024. Der Verwaltungsrat hat eine erhöhte Dividende von CHF 3,45 pro Aktie für die Generalversammlung am 13. März 2025 vorgeschlagen, mit einer Auszahlung am 25. März 2025.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 26. Februar 2025 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Die Zahlung und der Vollzug sind für den 27. Februar 2025 geplant. Swiss Prime Site hat zudem einer Lock-up-Periode von 180 Tagen nach der Kotierung zugestimmt, um die Stabilität der Aktienkurse zu gewährleisten.

Insgesamt positioniert sich Swiss Prime Site durch diese Kapitalerhöhung strategisch, um von den positiven Entwicklungen auf dem Schweizer Immobilienmarkt zu profitieren und ihr Wachstum nachhaltig zu fördern.

Die Swiss Prime Site Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 109,3EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.