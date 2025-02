Revolutionäre Krebsbehandlung: Onco-Innovations präsentiert sichere Nanopartikel!

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat bedeutende Fortschritte in der Entwicklung seiner zweiten Generation von Nanopartikel-Formulierungen für den Wirkstoff Polynukleotid-Kinase-3-Phosphatase (PNKP) bekannt gegeben. Eine Studie der University of Alberta aus dem Jahr 2021 hat gezeigt, dass diese neue Technologie eine verbesserte Abgabe des PNKP-Inhibitors ermöglicht, die bei minimaler Toxizität eine effektive Solubilisierung gewährleistet. Dies ist besonders relevant für die Behandlung von PTEN-defizientem kolorektalem Karzinom, da eine geringe Toxizität potenziell zu weniger Nebenwirkungen führt und somit sicherere Behandlungsoptionen bietet.

In der Studie wurden Mäuse mit kolorektalen Tumoren über 22 Tage mit der PNKP-Nanopartikelformulierung (NP/A83) behandelt, während eine Kontrollgruppe Placebo erhielt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Behandlung gut vertragen wurde, ohne Anzeichen von Toxizität wie Gewichtsverlust oder andere Nebenwirkungen. Biochemische und histopathologische Analysen bestätigten die Sicherheit der Nanopartikel bei den behandelten Mäusen. Toxizitätsstudien an gesunden Mäusen ergaben, dass sowohl freie als auch nanoverkapselte PNKP-Inhibitoren in Dosen von bis zu 50 mg/kg sicher waren.