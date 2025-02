Starkes Wachstum bei Shelly Group: Umsatz steigt um 42,4 % auf 106,7 Mio. €!

Die positive Entwicklung ist auf die Expansion der internationalen Vertriebskanäle, die Diversifizierung des Produktportfolios und den Anstieg des Anteils professioneller Anwender zurückzuführen. Besonders stark war das Wachstum in den deutschsprachigen Ländern, wo die Umsätze um 36 % auf 49,9 Millionen Euro stiegen. Auch in anderen europäischen Märkten, wie Italien und der iberischen Halbinsel, wurde ein starkes Wachstum verzeichnet.

Für das Jahr 2025 erwartet die Unternehmensführung ein weiteres Umsatzwachstum auf 145 bis 155 Millionen Euro und eine EBIT-Steigerung auf 35 bis 40 Millionen Euro. Die Wachstumsprognosen basieren auf der Einführung neuer Produkte, darunter die Gen4-Produkte, smarte Türschlösser und Kameras, die im Laufe des Jahres auf den Markt kommen sollen. Das erste Quartal 2025 wird voraussichtlich eine Umsatzsteigerung von etwa 25 % im Vergleich zum Vorjahr zeigen, was als Tiefpunkt für das Jahr angesehen wird.

Die operative Marge könnte aufgrund steigender Marketingkosten leicht zurückgehen. Im vergangenen Jahr betrugen die Marketingausgaben 17,3 % des Umsatzes, was einen Anstieg von 10,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Um die Sichtbarkeit in verschiedenen Märkten zu erhöhen, wurden unter anderem Bonuszahlungen an Zwischenhändler geleistet. Die Unternehmensführung plant, die Marketingquote im laufenden Jahr durch veränderte Vertragsgestaltungen zu senken.

Zusätzlich wurden die Verträge der Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch vorzeitig bis Ende 2030 bzw. 2028 verlängert, was als Zeichen für die erfolgreiche Unternehmensführung gewertet wird. Insgesamt bleibt die Shelly Group auf einem erfolgreichen Kurs und plant, ihre Marktanteile durch kontinuierliche Produktinnovationen und eine verstärkte internationale Präsenz weiter auszubauen. Die Analysten von Montega AG empfehlen den Kauf der Aktien mit einem Kursziel von 49 Euro innerhalb der nächsten 12 Monate.

Die Shelly Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 38,55EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.