EasyMotion Tec AG: Auf dem Weg zur globalen Gesundheitsrevolution!

Die EasyMotion Tec AG, ein Unternehmen, das sich auf intelligente Gesundheits- und Fitnesslösungen spezialisiert hat, strebt an, ein globaler Health-Solutions-Konzern zu werden. In einem aktuellen Interview mit GBC AG erläuterten die Geschäftsführer die Erfolge und zukünftigen Meilensteine des Unternehmens. Die Integration der Marken Milon und Five hat das Portfolio gestärkt und die Marktposition verbessert. Die nächsten Schritte umfassen die Skalierung des Geschäftsmodells, insbesondere durch die Expansion in internationale Märkte und die Einführung neuer digitaler Gesundheitslösungen.

Um das internationale Wachstum und Forschungsprojekte voranzutreiben, plant EasyMotion Tec AG, bis zu 24 Millionen Euro durch die Emission des EasyMotion Growth Bond 2024/29 zu akquirieren. Die Mittel sollen in die Weiterentwicklung vernetzter Trainingssysteme und personalisierter digitaler Gesundheitsservices fließen. Besonders hervorzuheben sind die KI-gestützten Lösungen Milon You und Milon Zenith, die eine individuelle Anpassung von Trainings- und Therapieplänen ermöglichen.