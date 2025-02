Swiss Re 2024: 3,2 Mrd. USD Gewinn und 8% Dividendensteigerung!

Die verschiedenen Geschäftseinheiten trugen unterschiedlich zum Gesamtergebnis bei: Die Rückversicherung für Sach- und Haftpflicht (P&C Re) erzielte einen Gewinn von 1,2 Milliarden USD, während Corporate Solutions 829 Millionen USD und die Lebens- und Gesundheitsrückversicherung (L&H Re) 1,5 Milliarden USD erwirtschafteten. Der Schaden-Kosten-Satz von P&C Re lag bei 89,9%, was auf eine verstärkte Rückstellung für Schäden im US-Haftpflichtgeschäft zurückzuführen ist.

Swiss Re Ltd hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Gewinn von 3,2 Milliarden USD abgeschlossen, was einer Eigenkapitalrendite (ROE) von 15% entspricht. Im vierten Quartal betrug der Gewinn 1,1 Milliarden USD. Der Verwaltungsrat plant, die Dividende um 8% auf 7,35 USD je Aktie zu erhöhen. Die Ergebnisse spiegeln den Fokus des Unternehmens auf Profitabilität und Widerstandsfähigkeit wider, wie CEO Andreas Berger betont.

Die Kapitalausstattung von Swiss Re bleibt stark, mit einer SST-Quote von 257%, die über dem Zielbereich von 200-250% liegt. Die Rendite auf Kapitalanlagen stieg auf 4,0%, unterstützt durch solide wiederkehrende Erträge. Die Prämienvolumina in der P&C-Rückversicherung wurden um 7% erhöht, mit einer Preiserhöhung von 2,8% in der Erneuerungsrunde im Januar 2025.

Trotz der positiven Gesamtentwicklung gab es Herausforderungen, insbesondere durch Naturkatastrophen, die 1,0 Milliarden USD an Großschäden verursachten. Die Rückstellungen für Schäden aus früheren Jahren wurden um 2,6 Milliarden USD erhöht, was die Rückstellungen in den Sach- und Haftpflichtsparten auf ein hohes Niveau brachte.

Für 2025 strebt Swiss Re einen Gewinn von über 4,4 Milliarden USD an, mit spezifischen Zielen für die einzelnen Geschäftseinheiten. P&C Re plant, den Schaden-Kosten-Satz auf unter 85% zu senken, während Corporate Solutions ein Ziel von unter 91% anstrebt.

Zusätzlich gab es Änderungen im Führungsteam: Kera McDonald wird ab Juni 2025 zur Group Chief Underwriting Officer ernannt, während Patrick Raaflaub, der Group Chief Risk Officer, bis Ende September 2025 in den Ruhestand tritt.

Insgesamt zeigt Swiss Re eine robuste Leistung und ein starkes Engagement für zukünftiges Wachstum, trotz der Herausforderungen, die das Jahr 2024 mit sich brachte.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 154,0EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.