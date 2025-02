Neu: GLKB präsentiert Cashback-System „Stu“ für junge Kunden!

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) hat in Zusammenarbeit mit Jaywalker ein neues Cashback-System namens „Stu“ eingeführt, das speziell für Jugendliche und junge Erwachsene konzipiert wurde. Diese Initiative, die am 26. Februar 2025 bekannt gegeben wurde, ersetzt das bisherige STUcard-Programm und bietet den jungen Kunden der GLKB eine moderne Zahlungsmethode in Form der Glarner Debit Mastercard Stu.

Zusätzlich zu dieser Produkteinführung hat die Glarner Kantonalbank am 27. Februar 2025 die Nominierung von Susanne De Zordi als neues Mitglied des Verwaltungsrats bekannt gegeben. De Zordi, die derzeit bei BDO AG tätig ist und den Bereich Financial Services leitet, bringt umfangreiche Erfahrung aus der Finanzbranche mit. Ihre Karriere umfasst Positionen in verschiedenen Beratungsunternehmen sowie 20 Jahre in Prüfgesellschaften, darunter 16 Jahre bei PricewaterhouseCoopers. Sie ist zudem als leitende Prüferin für Banken und Fintech-Unternehmen von der FINMA akkreditiert und hat sich in Bereichen wie Digital Banking und Blockchain-Technologie weitergebildet.

De Zordi wird die scheidende Verwaltungsrätin Sonja Stirnimann ersetzen, die sich nicht zur Wiederwahl stellt. Der Verwaltungsrat der GLKB hat Stirnimann für ihr Engagement und ihre wertvolle Mitarbeit in den vergangenen Jahren gedankt. Die Wahl von Susanne De Zordi wird auf der ordentlichen Generalversammlung am 25. April 2025 zur Abstimmung stehen.

Insgesamt zeigt die Glarner Kantonalbank mit der Einführung von Stu und der personellen Verstärkung im Verwaltungsrat, dass sie bestrebt ist, innovative Lösungen für ihre Kunden zu entwickeln und gleichzeitig ihre Führungsstruktur zu stärken.

Die Glarner Kantonalbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 24,15EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.