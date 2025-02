Axa steigert Gewinn - Höhere Dividende und Aktienrückkauf

AXA macht sich aktuell ganz gut, viele Analysten sehen noch richtig Potenzial.Ich habe AXA seit 2021 und ja, der Titel ist nicht der schnellste starter. Allerdings muss man mal relativ sehen, da wird noch viel Aufholpotenzial gesehen. Frankreich mit der unsicheren Politik-Situation hat einiges zur Underperformance der Aktie beigetragen meiner Meinung nach. Allerdings, scheint jetzt in der Berichtssaison doch ein anderer Blick auf die Aktie zu kommen.z.B. die Deutsche Bank:20250205 – FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Axa von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien europäischer Kompositversicherer seien recht gut ins neue Jahr gestartet, besser als die Branche generell, schrieb Analystin Rhea Shah in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Sie sieht aber weiter Luft nach oben./ag/nas Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2025 / 08:02 /Oder auch Berenberg:Am 04. Februar 2025 um 12:05 UhrTeilenHAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa von 41,50 auf 46,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner passte seine Schätzungen am Montagabend an den starken US-Dollar an. Zudem wies er auf die Unterbewertung der Franzosen gegenüber der Konkurrenz hin.