Warnstreik in Hamburg - Keine Fähre fährt, Flüge fallen aus

HAMBURG (dpa-AFX) - In Hamburg haben Mitarbeitende im öffentlichen Dienst wieder die Arbeit niedergelegt. Diesmal hat der Warnstreik unter anderem Auswirkungen auf die Fährlinien der Stadt, den Flughafen und die Stadtreinigung. "Es fährt kein Schiff. Wir rechnen auch damit, dass über den ganzen Tag hinweg kein Fährbetrieb aufgenommen werden kann", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Auch am Flughafen waren die Auswirkungen des Warnstreiks zu spüren - wenn auch nicht so ausgeprägt. So sei der Flugbetrieb trotz des Ausstandes einiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie geplant angelaufen, sagte ein Flughafen-Sprecher. "Gestrichen sind weiterhin nur die Flüge von und nach München aufgrund des dort stattfindenden Streiks."