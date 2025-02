Trump und BP gehen Hand in Hand

Einem Comeback der erneuerbaren Energien in den USA wurde durch die neue Trump-Administration eine Absage erteilt, die Vereinigten Staaten werden zukünftig verstärkt auf Kohle, Öl und Gas setzen. Das bringt First Solar klare Nachteile, die Aktie verließ einen seit Sommer 2022 anhaltenden Aufwärtstrend und begab sich in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 156,86 US-Dollar talwärts. Zwar wirkt dieser Bereich kurzfristig stabilisierend, allerdings sind die langfristigen Prognosen als vergleichsweise düster einzustufen, wenn man zum Beispiel auf die bestellte Leistung des Unternehmens von lediglich 0,1 GW in 2025 (Vorjahr: 14,1 GW) blickt. Dementsprechend würden sich unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 146,19 US-Dollar eine vielversprechende Short-Chance mit Zielen um 129,22 US-Dollar und darunter sogar dem mittelfristigen Aufwärtstrend bestehend seit März 2022 um 106,00 US-Dollar anbieten. Auf der Oberseite müsste derart viel Kursfantasie in das Wertpapier zurückkehren, sodass ein Sprung über 200,00 US-Dollar gelingt. Dann könnten die Zwischenhochs aus der zweiten Jahreshälfte 2024 um 241,27 und womöglich noch 251,67 US-Dollar als mögliche Ziele in den Fokus rücken.

Trading-Strategie: