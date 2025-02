Da geht noch was

Die Investitionsankündigungen und Anhebung der Prognosen für die nächsten Jahre haben beim Energieversorger E.ON für einen deutlichen Kurssprung von 3,3 Prozent im regulären Handel gesorgt, womit die Aktie in den Widerstandsbereich zwischen 12,00 und 13,38 Euro zurückgekehrt ist. Die erfolgreiche Auflösung der SKS-Formation hat Kurspotenzial an die obere Schwelle freigesetzt, dies ließe sich durch ein entsprechend kurzfristiges Long-Investment über den unten vorgestellten Schein bestens umsetzen. Mittelfristig orientierte Anleger können aber erst oberhalb von 13,50 Euro weitere Kursgewinne, dann in den Bereich von 16,17 Euro erwarten, was durch die unbegrenzte Laufzeit des Scheins problemlos möglich ist. Etwaige Rücksetzer sollten im Idealfall um 11,65 Euro enden, darunter wurde nämlich die zuvor erfolgreich aufgelöste SKS-Formation ins Fadenkreuz der Bären geraten, in der Konsequenz könnten Abschläge erneut in den Bereich von 10,43 Euro talwärts reichen.

Trading-Strategie: