Kavalan vervollständigt seine „Sherry-Familie" mit seltenem Palo Cortado-Fass

TAIPEI, 27. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Der neueste Tropfen der Kavalan Distillery, der im äußerst seltenen Palo-Cortado-Sherryfass gereift ist, ist schnell ausverkauft, nachdem er erst letzten Monat in Taiwan auf den Markt kam.

Mit dem Solist Palo Cortado (750 ml, 50-59,9 % vol.) von Kavalan umfasst das Sherry-Sortiment des taiwanesischen Brennereibetriebs nun sieben Sherry-Fass-Whiskys: Fino, Oloroso, Amontillado, Manzanilla, Pedro Ximénez, Moscatel und schließlich Palo Cortado. Die gesamte Solist-Serie wird als Einzelfass in Fassstärke abgefüllt, ist nicht kühlfiltriert und mit natürlicher Farbe, um den vollen Geschmack zu bewahren.

CEO YT Lee sagte, dass Kavalan für Sherrytrinker eine „Sherry-Fass-Enzyklopädie" sei, da es das weltweit umfassendste Sherry-Fass-Portfolio biete. Mit der Einführung von Solist Palo Cortado sei die größte Sherry-Fass-Familie der Branche nun komplett.

„Da Palo Cortado-Sherry weniger als 1 % der weltweiten Sherry-Produktion ausmacht, haben wir eines der seltensten und einzigartigsten Sherry-Fässer bis zuletzt aufbewahrt", sagte Herr Lee.

„Unser Palo Cortado vereint auf einzigartige Weise die Eleganz von Amontillado mit dem Reichhaltigkeit von Oloroso und ist voll von komplexen Aromen von Kakaopulver, Zitrusfrüchten, Trockenfrüchten, Gebäck und Toffee."

Der Solist Palo Cortado ist über die offiziellen Kanäle von Kavalan in Taiwan erhältlich, darunter der Kavalan Distillery Shop, die Kavalan Whisky Shops, die Kavalan Whisky Bar und ausgewählte lokale Spirituosenläden.

Kavalan Solist Palo Cortado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Produktbeschreibung :

Gereift in einem außergewöhnlichen Palo-Cortado-Sherryfass aus dem spanischen Sherry-Dreieck, ist dieser Whisky der Inbegriff von Seltenheit und Mysterium. Mit seinem eleganten Amontillado-Aroma und der kräftigen Rundheit von Oloroso schlägt dieser Whisky ein neues Kapitel in der Kavalan-Sherryfass-Familie auf.

Farbe: Karamell Mahagoni

Nase: Reichhaltig und vielschichtig, mit Aromen von Kakaopulver und Zitrusfrüchten, gefolgt von den süßen Düften gereifter Trockenfrüchte und Toffee. Ineinandergreifende Schichten von nussigen Aromen, ein Hauch von Vanillekuchen und duftendem Kardamom.

Gaumen: Am Gaumen entfalten sich Aromen von Orangen-Rührkuchen mit reichhaltigen Trockenfrüchten, die mit Vanille- und gerösteten Keksaromen verschmelzen, während am Gaumen Karamell-Toffee-Akzenten mit zerkleinerten Walnüssen verbleiben.

Flaschendesign und Verpackung

Das leuchtende Gelb der Verpackung hebt die außergewöhnlichen Eigenschaften des Palo Cortado hervor und symbolisiert seine Vielseitigkeit und bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit für kulinarische Kombinationen. Die Edition wird in einer eleganten Holzbox geliefert, die die Komplexität und Raffinesse des Whiskys unterstreicht. Das Etikett, ein Markenzeichen der Marke, ist in satten Farben gehlaten, die die Tiefe und den visuellen Reiz verstärken.

Informationen zum Kavalan Whisky

Die Kavalan Distillery im Landkreis Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in der Kunst des Single Malt Whisky in Taiwan. Unser Whisky, der bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze reift, wird aus dem kristallklaren Schmelzwasser des Snow Mountain gewonnen und durch Meeres- und Bergwinde verfeinert. Diese Bedingungen sorgen für die charakteristische Cremigkeit von Kavalan. Unsere Brennerei, die den alten Namen des Landkreises Yilan trägt, blickt auf 45 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Getränken unter der Muttergesellschaft King Car Group zurück. Wir haben bei den wichtigsten Wettbewerben der Branche über 900 Gold- und Platinauszeichnungen erhalten.

