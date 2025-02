DAX nimmt Tempo wieder raus – Aufatmen nach Nvidia-Zahlen

Die Zahl erscheint so hoch, wirkt wie eine Übertreibung und dürfte auch als Druckmittel dienen, um Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben der Europäer Nachdruck zu verleihen.

Die Strafzölle gegen Mexiko und Kanada sollen laut Trump wie geplant am 2. April in Kraft treten – obwohl er bereits zuvor andeutete, es solle bereits im März soweit sein. Seine Aussagen sind widersprüchlich, denn Trump kommuniziert lieber vage Drohungen und handelt dann letztendlich nach eigenem Ermessen. Ein pauschaler Strafzoll von 25 Prozent auf alle Exporte in die USA würde Europa in eine tiefe Rezession stürzen.