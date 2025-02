JPMORGAN stuft Ströer auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. In einem Medienbericht heiße es, Finanzinvestoren hätten Gespräche über eine Übernahme des Außenwerbegeschäfts wegen unterschiedlicher Preisauffassungen beendet, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Summe aller Unternehmensteile würde er unter Beibehaltung der zuvor implizierten Bewertung der Außenwerbung weiterhin für einen Aktienkurs von 66 Euro je Aktie plädieren. Sein Rat lautet deshalb, dass Anleger auf dem aktuellen Niveau zugreifen könnten./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 19:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 53,05EUR auf Tradegate (27. Februar 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m