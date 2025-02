JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 22 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler fahre auf der Überholspur, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weitere Konsenssteigerungen stünden an, genauso wie der Weg zu einer Bewertung, die im Optimalszenario bis hin zur 40-Euro-Marke reichen könnte. Die Trendwende gehe mit steigendem Volumen und einer verbesserten Rentabilität einher./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 22:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 22,68EUR auf Tradegate (27. Februar 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.



