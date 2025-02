BERENBERG stuft Auto1 auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Auto1 von 19 auf 22 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse zum Ende des Geschäftsjahres 2024 seien wesentlich besser ausgefallen als erwartet, und auch der Ausblick auf das neue Jahr sei eine positive Überraschung gewesen, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Um die Profitabilitätsziele zu erreichen, müsse das Unternehmen sein Finanzierungsgeschäft deutlich ausweiten. Dabei komme einer sorgfältigen Bonitätsprüfung zur Vermeidung von Ausfallrisiken eine zentrale Bedeutung zu. Die Aktien seien schon hoch bewertet./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Wolfgang Specht

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m