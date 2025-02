JEFFERIES stuft BP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP nach dem Kapitalmarkttag am Vortag von 540 auf 550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe seine Strategie auf den richtigen Weg gebracht, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter anderem verwies er darauf, dass BP CC nun der Entschuldung Priorität eingeräumt habe oder auch in diejenigen Teile des Portfolios investieren wolle, die höhere Renditen brächten. Angesichts der bislang enttäuschenden Erfolgsbilanz werde wohl aber nur eine konstante Quartalsleistung eine weitere Neubewertung der Aktie stützen./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 17:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 20:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 5,227EUR auf Tradegate (27. Februar 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giacomo Romeo

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,5

Kursziel alt: 5,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m