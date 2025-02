Goldaktien freundlich, CDU: Die Ukraine muss den Krieg gewinnen

Tagesbericht vom 27.02.25



Marketingmitteilung





Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.913 auf 2.916 $/oz. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.888 $/oz um 19 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



CDU am 24.02.25 um 8:16 Uhr: „Die Ukraine muss den Krieg gewinnen“ (Quelle: X)



Die CDU erwägt „das bestehende Sondervermögen (für die Bundeswehr) um mindestens 200 Milliarden Euro zusätzlich aufzustocken“. „Um das Sondervermögen durchzusetzen, will Merz den noch bestehenden Bundestag entscheiden lassen. Dort haben Union, SPD und Grüne noch eine Mehrheit, mit der sie das Grundgesetz ändern können“ (Quelle: Handelsblatt).



Kommentar: Technisch nennt man den Vorgang einen Verfassungsdurchbruch, da mit dem Vorgang wissentlich gegen die Verfassung (Schuldenbremse) verstoßen würde. Praktisch wäre der Vorgang, mit den Stimmen der abgewählten SPD und Grünen gegen die Wahlversprechen der CDU und bevor die CDU in der Regierung wäre, die Verfassung mit einer Mehrheit zu ändern, die es nach der Wahl durch den Souverän nicht mehr gibt, eine unfassbare Verachtung der Demokratie.



Bereits eine Woche vor der Wahl steigen die Rüstungsaktien durch Insiderkäufe am 17.02.25 im Tagesverlauf hausseartig an und die Berliner Zeitung berichtet am 17.02.25 um 22:48 Uhr, dass Außenministerin Annalena Baerbock über ein 700 Mrd Euro Aufrüstungsprogramm geplaudert hat, das aber erst nach der Wahl am 23.02.25 bekannt gegeben werden soll (vgl. Tagesbericht vom 18.02.25: https://www.goldhotline.de/index.php/tagesbericht/3509-gold-stabil-ruestungsaktien-haussieren-700-mrd-fuer-aufruestung-baerbock).





Die Edelmetallmärkt



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (88.726 Euro/kg, Vortag 89.145 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4